Правительство ХМАО выделило из окружного бюджета Росгвардии 100 млн рублей

Власти Ханты-Мансийского автономного округа профинансируют из окружного бюджета нужды Росгвардии. Для этого окружное правительство заключит соглашение, проект которого был согласован на последнем заседании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Глава СКР Бастрыкин поручил проверить тюменские власти, которые выделили сироте жилье в аварийном доме
- Комаровой предложили заменить ее на посту губернатора мэром Ханты-Мансийска Ряшиным
- Губернатор ХМАО отреагировала на вопрос о дефиците врачей: «Что разбираться-то? В целом по стране не хватает специалистов»
Свежие комментарии