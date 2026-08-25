Stellar 2Y Auction Stops Through On Most Foreign Buying Since March 2025 After last week's post "Bessent buyback" fireworks, which sent yields on a rollercoaster ride in the subsequent days, many were very curious to see how today's sale of $69BN in 2 year paper, the week's first coupon auction, would go and whether Bessent inadvertently had impaired primary market issuance.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии