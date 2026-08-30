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Регионы России

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«Пачука» сыграла вничью с «Гвадалахарой» в чемпионате Мексики

«Пачука» сыграла вничью с «Гвадалахарой» в чемпионате Мексики

Счет открыл полузащитник «Гвадалахары» Роберто Альварадо уже на третьей минуте игры. Ответный гол «Пачука» забил форвард Саломон Рондон, реализовавший пенальти на 79-й минуте матча.

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