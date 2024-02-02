Герой СВО Владислав Головин "Струна" преподает в Рязанском училище ВДВ

Глава региона встретился со "Струной", чтобы обсудить поддержку участников спецоперации. Губернатор предложил знаменитому бойцу возглавить региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО, которое планируется создать в области.
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