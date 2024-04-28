Reuters: в Госдепе усомнились в соблюдении Израилем международного права в Газе

Ряд высокопоставленных чиновников Госдепартамента США передали главе внешнеполитического ведомства страны Энтони Блинкену записку, в которой они выразили сомнения в том, что Израиль соблюдает международное право в секторе Газа при использовании американского оружия.
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