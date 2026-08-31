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МОСИНФОРМ

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Воссозданные в дополненной реальности исторические объекты теперь можно увидеть в веб-версии портала «Узнай Москву»

Воссозданные в дополненной реальности исторические объекты теперь можно увидеть в веб-версии портала «Узнай Москву»

Познакомиться с историей Москвы и увидеть архитектурные объекты прошлых эпох теперь можно в веб-версии портала «Узнай Москву».

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