Победитель ЛЧ выиграл 10 из 11 последних Суперкубков Европы. Уступил лишь «Реал» в 2018-м

В матче за Суперкубок Европы «Манчестер Сити», ставший обладателем ЛЧ-2022/23, обыграл победителя Лиги Европы «Севилью» (1:1, пен.
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