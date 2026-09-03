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Царьград

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Пашинян: вопрос вывода 102-й базы РФ с Путиным не обсуждался

Пашинян: вопрос вывода 102-й базы РФ с Путиным не обсуждался

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что тема возможного вывода 102-й российской военной базы с территории республики не поднималась в ходе его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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