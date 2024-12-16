Песня двух россиянок стала мировым хитом после появления в TikTok

Песня двух российских девочек произвела фурор в TikTok и стала настоящим мировым хитом. Композицией «Сигма Бой», написанной автором саундтрека к «Лунтику» и рок-музыкантом Серафимом Сидориным (более известным как МУККА), был установлен новый рекорд.
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