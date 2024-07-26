История и археология: Как посыльный Эйнштейна заработал $1,5 млн, хотя у ученого не оказалось денег на чаевые

Образ великого человека состоит не только из его величайших заслуг, а больше из мелочей жизни. Раскрыть личность известного физика Эйнштейна помогают эпизоды, которые с ним происходили в непредвиденных ситуациях и поступках.
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