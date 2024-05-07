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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Непомнящий о читерстве в шахматах: «Я бы навскидку оценил количество нечестных игроков в 15-17%»

«Если представлять шахматы как некий объект на пересечении обычного классического спорта и на пересечении киберспорта, особенно в последнее время, когда очень много турниров в интернете, то я бы навскидку оценил количество нечестных игроков где-то в 15-17%.

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