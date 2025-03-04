Иосиф Пригожин объяснил, почему Борисов оказался на «Оскаре»

Продюсер Пригожин: В кинопремии «Оскар» сыграла роль политика На 97-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств «Оскар» был представлен российский актёр Юрий Борисов, который не стал победителем, но получил признание от Роберта Дауни-младшего.