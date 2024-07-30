Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

38 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерия
    Раньше в России было две беды на букву"Д" - дураки и дороги. Теперь  три - дураки, дороги и депутаты. А в Астрахани е...В России две беды...
  • Нина Лубенкова
    Очень хорошее решение. Надо осваивать Россию матушку, а не толпиться всем в Москве!! Также как и курорты для людей на...Гигантам готовить...

На астраханского фермера завели уголовное дело из-за смерти работника на картофельном поле

На астраханского фермера завели уголовное дело из-за смерти работника на картофельном поле

Главу КФХ подозревают в халатности к требованиям охраны труда. Икрянинским межрайонным следственным отделом СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства, подозреваемого в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх