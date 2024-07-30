На астраханского фермера завели уголовное дело из-за смерти работника на картофельном поле

Главу КФХ подозревают в халатности к требованиям охраны труда. Икрянинским межрайонным следственным отделом СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства, подозреваемого в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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