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Царьград

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Смогут понять состояния материи: Учёные впервые создали световой суперфлюид с помощью лазерного излучения

Смогут понять состояния материи: Учёные впервые создали световой суперфлюид с помощью лазерного излучения

Недавнее открытие международной группы ученых стало настоящей сенсацией в мире науки: они впервые в истории смогли создать световой суперфлюид.

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