Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

18 подписчиков

Лев Мазараки: «Над развитием городской среды надо работать»

Лев Мазараки: «Над развитием городской среды надо работать»

По словам собеседника BFM.ru, кредо современного девелопера — человекоцентричность Утверждение, что рынок недвижимости неповоротлив и отчаянно медлителен в своей реакции на внешние обстоятельства, давно пора оставить в прошлом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх