AP: Украина полностью исчерпала запасы американских ракет ATACMS Что-то не так с восстановлением военной помощи Соединенных Штатов Украине.
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AP: Украина полностью исчерпала запасы американских ракет ATACMS Что-то не так с восстановлением военной помощи Соединенных Штатов Украине.
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