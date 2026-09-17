Три соглашения о сотрудничестве подписаны в рамках бизнес-миссии в Кирове

Три соглашения о сотрудничестве подписаны в ходе бизнес-миссии нижегородской делегации в Кирове. Деловая поездка состоялась 14 – 16 сентября в соответствии с задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».