Три соглашения о сотрудничестве подписаны в рамках бизнес-миссии в Кирове

Три соглашения о сотрудничестве подписаны в ходе бизнес-миссии нижегородской делегации в Кирове. Деловая поездка состоялась 14 – 16 сентября в соответствии с задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему Ксения Соб...
- ДВ Заключительная вы...
- Свыше 13 тысяч ни...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым