В Салехарде готовят к навигации 40 судов

В салехардском речном порту готовятся к сезону навигации. На Обь выйдут 40 судов. Зимой в речпорту Салехарда реконструировали грузовые площадки общей протяженностью 25 тысяч квадратных метров, сообщает «Ямал-Медиа».
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