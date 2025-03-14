Церковный календарь на июнь 2025 года: православные праздники и посты

В церковной традиции практически каждый день календарного года посвящен памяти какого-то события из библейской истории, либо памяти выдающихся людей, оставивших след в христианской истории, — святых, пророков, мучеников.
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