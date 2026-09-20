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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симеоне о словах тренера «Реала»: «Уважение к арбитрам нельзя терять. Не все дозволено, пусть даже тебя зовут Моуринью»

Диего Симеоне высказался о победе над « Реалом » (2:1) в 7-м туре Ла Лиги . «Мы хорошо контролировали игру в первом тайме, в котором не было голевых моментов.

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