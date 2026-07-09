TechInsider: яичники после менопаузы меняют функцию

После менопаузы яичники не прекращают полностью свою работу, как считалось раньше. Ученые выяснили, что после завершения репродуктивного периода этот орган может менять свою функцию и начинать участвовать в иммунных процессах.
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