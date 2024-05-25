Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Космическое противостояние сверхдержав приближается

Космическое противостояние сверхдержав приближается

Противостояние мировых держав может перейти на новый уровень – на этот раз в космосе. На новом витке повторяется история с рейгановской программой «Звездных войн», но на этот раз угроза милитаризации космоса не является призрачной или блефом, а технологии в космической и смежных отраслях сильно подросли.

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