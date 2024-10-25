ВВС Румынии пополнились ещё тремя истребителями F-16 из Норвегии Румыния продолжает наращивать возможности своих ВВС, очередные три истребителя F-16 прибыли в страну из Норвегии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВВС Румынии пополнились ещё тремя истребителями F-16 из Норвегии Румыния продолжает наращивать возможности своих ВВС, очередные три истребителя F-16 прибыли в страну из Норвегии.
Свежие комментарии