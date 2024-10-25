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ВВС Румынии пополнились ещё тремя истребителями F-16 из Норвегии

ВВС Румынии пополнились ещё тремя истребителями F-16 из Норвегии Румыния продолжает наращивать возможности своих ВВС, очередные три истребителя F-16 прибыли в страну из Норвегии.

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