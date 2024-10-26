Люди выбивают окна, чтобы спастись: На Дальний Восток пришёл штормовой циклон. На дороге аварии и пробки

Штормовой циклон бушует на Дальнем Востоке. Ситуация доходит до того, что люди выбивают окна, чтобы покинуть транспортное средство.
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