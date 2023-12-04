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Центр управления регионом в Адыгее подвел итоги работы за три года

Центр управления регионом в Адыгее подвел итоги работы за три года

Кумпилов выделил, что за это время Центр управления регионом успешно способствовал укреплению взаимодействия между жителями республики и органами власти через социальные сети и платформу обратной связи "Госуслуги".

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