Центр управления регионом в Адыгее подвел итоги работы за три года

Кумпилов выделил, что за это время Центр управления регионом успешно способствовал укреплению взаимодействия между жителями республики и органами власти через социальные сети и платформу обратной связи "Госуслуги".
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