Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, трансгендерный актер Эллиот Пейдж, Настя Ивлеева на Balenciaga

Вчера вечером в Париже в рамках Недели моды состоялся показ новой весенне-летней коллекции Balenciaga, и в гости Демна Гвасалия позвал звездную компанию, состоящую не только из культовых моделей, но и знаменитостей из мира шоу-бизнеса и спорта.