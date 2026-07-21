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RT Russia

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Петицию против России подписали меньше половины игроков FIVB

Петицию против России подписали меньше половины игроков FIVB

Чемпионка мира и Европы по пляжному волейболу Тина Граудиня из Латвии сообщила, что петицию против возвращения России на международную арену подписали меньше половины спортсменов из специального чата для игроков Международной федерации волейбола (FIVB).

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