До конца года на М‑12 будут работать 16 МФЗ дорожного сервиса

Для комфорта автомобилистов на М‑12 «Восток» от Москвы до Арзамаса, а также на открытом в ноябре участке М‑12 от города Шумерля до пересечения с автодорогой Р‑241 в Чувашии и Татарстане – уже функционируют в общей сложности 11 многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ).