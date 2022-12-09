Страна и люди

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ВСУ в декабре: Вместо парада в Севастополе могильник Зеленского в Бахмуте

ВСУ в декабре: Вместо парада в Севастополе могильник Зеленского в Бахмуте

Трупы «захисников незалежностi» складывают в окопах, «трехсотых» лечить нечем, отказников бандеровское гестапо расстреливает на месте Александр Ситников Фото: AP/TAСС Однажды современный «Верещагин» напишет картину маслом «До последнего украинца».

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