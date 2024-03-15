Завтра в Астраханской области возобновляет движение электричка по маршруту Кутум – Дельта

Курсировать она будет трижды в неделю. Для удобства пассажиров с 16 марта в Астраханской области возобновится движение пригородного поезда №6031/6032 Кутум – Дельта, который будет курсировать по средам, субботам и воскресеньям.
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