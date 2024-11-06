В США в разгаре подсчет голосов по результатам выборов в президенты. По последним данным, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 205 голосов выборщиков, в то время как Камала Харрис точно может рассчитывать на 117, передает РБК.
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