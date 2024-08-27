На иностранных журналистов завели дела из-за незаконного пересечения границы

Об этом общественности рассказали в ФСБ РФ, передает ТАСС. Заведено и расследуются уголовные дела в отношении журналиста из Германии Коннолли Николаса Симона и корреспондента из Украины Нагорной Натальи Викторовны, незаконно пересекших государственную границу и осуществивших видеосъемки в районе населенного пункта Суджа.
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