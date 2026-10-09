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Тульские новости

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Аленичев подвёл итоги матча «Арсенала» против костромского «Спартака»

Аленичев подвёл итоги матча «Арсенала» против костромского «Спартака»

Дмитрий Аленичев объяснил смену игровой схемы большим количеством травм у футболистов и подчеркнул важность работы без мяча во время паузы.

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