Двое дворников хранили 9 килограмм героина в подсобке дома в Москве

Двое дворников были задержаны в Москве за хранение 9 килограмм героина в подсобке одного из домов. Источник РЕН ТВ сообщил, что мужчины были задержаны правоохранителями 19 декабря во время оперативно-розыскных действий.
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