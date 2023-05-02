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Hürriyet: вероятность того, что нового президента Турции выберут в первом туре, составляет менее 50%

Hürriyet: вероятность того, что нового президента Турции выберут в первом туре, составляет менее 50%

Вероятность того, что новый турецкий лидер будет избран в первом туре, который состоится 14 мая, составляет менее 50%.

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