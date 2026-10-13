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Вечерний Новосибирск

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Мэрия Новосибирска предложила 1,5 миллиарда за школу на Выборной

Мэрия Новосибирска предложила 1,5 миллиарда за школу на Выборной

Мэрия Новосибирска ищет подрядчика для новой школы на улице Выборная, 120. Городской департамент строительства и архитектуры объявил конкурс на сайте госзакупок 13 октября.

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