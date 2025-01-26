Исследователи обнаружили перспективный препарат для восстановления зрения при рассеянном склерозе

Исследователи из Университета Колорадо в медицинском городке Аншуц (Anschutz Medical Campus) сделали открытие, которое может значительно улучшить качество жизни пациентов с рассеянным склерозом (РС) и другими неврологическими заболеваниями, связанными с повреждением нейронов.