Исследователи обнаружили перспективный препарат для восстановления зрения при рассеянном склерозе

Исследователи из Университета Колорадо в медицинском городке Аншуц (Anschutz Medical Campus) сделали открытие, которое может значительно улучшить качество жизни пациентов с рассеянным склерозом (РС) и другими неврологическими заболеваниями, связанными с повреждением нейронов.
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