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В тисках безысходности: Белый дом не знает, как вылезти из войны с Ираном

В тисках безысходности: Белый дом не знает, как вылезти из войны с Ираном

В июле 2025 года, вскоре после завершения 12-дневной войны, Иран оказался на обложке журнала Time. Иллюстрация носила откровенно антииранский характер: изображение покойного лидера Исламской революции было стилизовано под плакат, половина которого оказалась разорванной.

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