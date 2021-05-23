«Петр I» самый первый. В Петербург пришла яхта с мировым рекордом

На набережной Лейтенанта Шмидта пришвартовалась яхта, аналогов которой в мире нет. Ее стихия - льды. За штурвалом - один из лучших на планете полярных капитанов.
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