Фонтанка

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«Петр I» самый первый. В Петербург пришла яхта с мировым рекордом

«Петр I» самый первый. В Петербург пришла яхта с мировым рекордом

На набережной Лейтенанта Шмидта пришвартовалась яхта, аналогов которой в мире нет. Ее стихия - льды. За штурвалом - один из лучших на планете полярных капитанов.

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