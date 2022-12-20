Newsweek утверждает, что Россия развернула непобедимое оружие Путина, неуязвимое для ПВО

Речь идёт о системе "Авангард", которую четыре года назад презентовал президент России.Вооружённые силы России начали развёртывание новейшей боевой системы "Авангард", которую в мире прозвали "непобедимым оружием" президента Владимира Путина.
Речь идёт о системе "Авангард", которую четыре года назад презентовал президент России.Вооружённые силы России начали развёртывание новейшей боевой системы "Авангард", которую в мире прозвали "непобедимым оружием" президента Владимира Путина.
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