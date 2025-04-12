Алиев пошёл с козырей: "Удар в спину". Россию президент обвинил в оккупации

Alex Nемо

Годовой бюджет Азербайджана в 2023 году составил 1,8 триллиона рублей (36 миллиардов ихних манат в пересчёте по нынешнему курсу). Наличный оборот азербайджанских рынков, только в московской области, более 7,2 триллионов по данным ЦБ России. У торгашей азербайджанских в теневом обороте денег больше чем у всего Азербайджана, как государства, в 4 раза!!! Видимо пора принимать меры по переводу этих рынков под контроль и в собственность России. До коих пор эти теневые иносранные органы будут финансировать террористов по всему миру? Кстати это рынки которые платят, если платят, налоги, то совсем не с доходов известных ЦБ России. Если кто не знает, то еще в 2000 году между Россией и Азербайджаном подписано соглашение во избежание двойного налогообложения для граждан Азербайджана "работающих" в России. Так что те азербуты, что заплатили налоги у себя, в России налоги не платят, а инструментов проконтролировать представленные ими декларации доходов у России почему-то по договору не имеется. Ну кроме честного слова что будут "делиться" информацией, при необходимости. Правда кто будет определять возникновение этой самой необходимости и в каком объёме, там не указано... P.S. Решил для себя покопаться и вдруг выяснил, что все 3 крупнейших рынка, которыми владеют азербуты, не имеют никакой задолжности по налоговым отчислениям потому что они вот уже более 3-х лет как официально ликвидированы как юридические лица!!! А раз ликвидированы юридические лица, то претензий предъявлять некому... Рынки есть, товары есть, имена владельцев всем, в том числе и правоохренителям, хорошо известны, денежные потоки в наличии, а спросить не с кого. Налоги с космических сумм в бюджет России попросту не платятся. Только в России!!!