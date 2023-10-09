ФОТО: МИНОБОРОНЫ РОССИИ АЛЕКСАНДР ОРЛОВ УДАР ПАЛЕСТИНЦЕВ ОСТАНОВИЛ НАСТУПЛЕНИЕ ВСУ: ПОДВИГ, О КОТОРОМ НЕ ПИШУТ В СВОДКАХ СВО Без пиара наступление ВСУ глохнет – события на Ближнем Востоке сказываются на украинских атаках.
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