Официально: В России не будут ограничивать доступ детей в соцсети

В России не планируют ограничивать доступ детей к социальным сетям и мессенджерам. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ после публикаций о возможных запретах для несовершеннолетних, передаёт Life.
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