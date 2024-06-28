Пьяная ямальчанка ударила знакомого ножом в щеку и шею

34-летняя ямальчанка отправилась под суд за попытку убийства знакомого. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, следствием установлено, что в ночь с 10 на 11 февраля 2024 года подсудимая и потерпевший распивали спиртные напитки в квартире у своей знакомой, к которой пришли на день рождения.