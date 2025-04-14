Дело продолжается: следком основательно взялся за освободившегося убийцу из Владивостока

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад о действиях Виктора Коэна - жителя Владивостока, ставшего известным после того, как он оказался фигурантом уголовного дела о жестоком убийстве своей сожительнцы.
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