«Лучше огромный свой, чем переделанный»: Бородина вспомнила о пластике Курбана Омарова

Ведущая Ксения Бородина вступила в перепалку со своими поклонниками из-за «некрасивого носа» известного турецкого актера и вспомнила про пластические операции, которые делал ее бывший супруг Курбан Омаров.
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