Цены на бензин в США установили исторический максимум

Depositphotos Стоимость бензина на автозаправках в США вновь побила исторический максимум, превысив 4,37 доллара за один галлон, сообщает некоммерческая Американская автомобильная ассоциация (ААА), отслеживающая расценки на более чем 60 тысяч АЗС.