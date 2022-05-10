РЕН ТВ

194 896 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Иванов
    кто их спрашивал,Приказали и всё.В Японии осознают...
  • Виктор Жаров
    Ну да, вундервафля. Такая, что конгресс пытается закрыть программу.В США рассказали ...
  • Natalya Obozovskaya
    Неужели и телефоны отключили?В Германии обвини...

Цены на бензин в США установили исторический максимум

Цены на бензин в США установили исторический максимум

Depositphotos Стоимость бензина на автозаправках в США вновь побила исторический максимум, превысив 4,37 доллара за один галлон, сообщает некоммерческая Американская автомобильная ассоциация (ААА), отслеживающая расценки на более чем 60 тысяч АЗС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх