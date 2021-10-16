Выставка «Царь и море» в честь 350-летия со дня рождения Петра I открылась в Кронштадте

Она отражает долгий путь императора к воплощению мечты о первом русском регулярном военном флоте. В Кронштадском дворце молодежи прошло торжественное открытие просветительской выставки «Царь и море» Государственного музея-заповедника «Петергоф».
Она отражает долгий путь императора к воплощению мечты о первом русском регулярном военном флоте. В Кронштадском дворце молодежи прошло торжественное открытие просветительской выставки «Царь и море» Государственного музея-заповедника «Петергоф».
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