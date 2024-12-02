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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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38 очков Фреда Ванвлита помогли «Хьюстону» победить «Оклахому»

В составе «Рокетс» Фред Ванвлит набрал 38 очков (лучший результат сезона), 2 подбора и 3 передачи. Разыгрывающий реализовал 10 из 19 с игры (5 из 9 из-за дуги) и 13 из 14 с линии за 35 минут.

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