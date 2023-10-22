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Установлено, кто из Homo sapiens унаследовал больше генов неандертальцев

Установлено, кто из Homo sapiens унаследовал больше генов неандертальцев

Антропологи из Женевского университета изучили более 4000 древних геномов представителей Европы и Азии и установили, что Homo sapiens, жившие в Азии, унаследовали больше генов неандертальцев (4%), чем их сородичи из Европы (2%).

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